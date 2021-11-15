عبر المفكر رضوان نايف السيد عن عظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منحه الجنسية السعودية.

وقال لـ«عكاظ»: شرف كبير لي أن أكون مواطناً في بلاد الحرمين، وقبلة المسلمين، ومهد العروبة، مشيراً إلى ما تتميز به المملكة عبر تاريخها من مواقف مشرّفة وإنسانية لخدمة البشرية جمعاء.

السيد ولد في ترشيش بجبل لبنان، عام 1949، وحصل على الإجازة العالية من كلية أصول الدين من جامعة الأزهر عام 1970، ونال شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة توبنغن الألمانية عام 1977، وعمل أستاذاً للفكر والفلسفة في جامعات عدة ورأس تحرير مجلة الاجتهاد.