رفع أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان، محمد علي الحسيني، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة منحه الجنسية السعودية.

وقال الحسيني لـ«عكاظ»: «منحنا الجنسية السعودية بأمر كريم هو شرف كبير وفخر عظيم يجسد أجمل معاني الوفاء والولاء والانتماء».

وأشار إلى أن السعودية تتقدم بخطى جبارة في التطور الحضاري انطلاقا من رؤية ٢٠٣٠ برعاية ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والتي تشمل الرفد المستمر بالطاقات العلمية والفكرية، انسجاما مع حرص المملكة على إعلاء شأن الإنسان.

وأكد الحسيني أن منح الجنسية السعودية هو وفاء وولاء وانتماء ومسؤولية يفخر بها كل عربي وكل مسلم، ويرتب عليه مسؤولية الحفاظ على هذه الهبة الغالية.

وعُرف الحسيني بنبذ الطائفية، ودعم الأطروحات الوسطية، ومقاومة محاولات تسييس الطائفة الشيعية.