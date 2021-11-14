عقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بـ «تجربة مسامير»، إحدى فعاليات منطقة «بوليفارد رياض سيتي»، حيث أعلن المدير الإبداعي في شركة إنتاج مسلسلات الرسوم المتحركة السعودية «ميركوت» مالك نجر، عن نية الشركة أخذ مسلسل «مسامير» لخارج الشاشة في تجارب جديدة ومثيرة.

وأكد نجر استهداف الشركة صنع منتجات أخرى لمسامير، وعدم الاكتفاء بالمسلسل الكرتوني الشعبي، مبينًا أن الشركة تتجه نحو أعمال أخرى لفئات عمرية مختلفة من المجتمع.

وجاء المؤتمر الصحفي على خلفية العرض المقدم من «مسامير»، والذي حقق تجربةً مثيرةً ومختلفةً تحدث للمرة الأولى في المملكة، من خلال نقل الزوار إلى عرض حي وتفاعلي ثلاثي الأبعاد استخدمت في بعض فصوله تقنية الـ «6D».

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة «ميركوت» خلال المؤتمر، إلى رصد لردود الأفعال على عرض مسامير، وتطويره إلى عروض أخرى مختلفة، بالاتفاق مع المسؤولين في موسم الرياض 2021.

وقبل انعقاد المؤتمر الصحفي عاش الإعلاميون تجربةً مثيرةً في عرض خاص، حيث لقي الثناء من خلال عروض الـ «D3» التفاعلية في مدن الترفيه العالمية مثل ديزني لاند، حيث نقل العرض الحي الإعلاميين في رحلة مليئة بالمؤثرات الحسية والبصرية، جعلتهم جزءًا من مغامرات مسامير، عوضًا عن الاكتفاء بمشاهدتهم له، وقد استمر العرض 7 دقائق مثيرة، لم ينقطع فيها حماس الإعلاميين إلا بالإعلان عن فك أحزمة الأمان، إيذانًا بانتهاء العرض.

يُذكر أن فعالية تجربة المسامير تصل مدتها بشكل عام إلى نحو 20 دقيقةً، وتشمل جولةً للزوَّار على أروقة جناح مسامير الذي يحتوي على مجسمات لأبرز شخصيات المسلسل الشهير، وعلى رأسهم «سعد غنام» و«سلتوح»، إلى جانب مجسمات للأدوات المستخدمة في المسلسل، وقاعة يمكن لزائرها اقتناء هدايا تذكارية منها تحمل شعار المسلسل وشخصياته.