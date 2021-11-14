التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي عددا من المواطنين والمزارعين بمنطقة حائل خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة حائل ممثلة باللجنة الزراعية في قاعة الشيخ علي الجميعة ”رحمه الله"، وناقش وزير البيئة والمياه والزراعة مع الحضور عدداً من الموضوعات التي تهم الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وأجاب "الفضلي" على جميع استفسارات الحضور التي تمحورت حول معوقات الخدمات الزراعية بالمنطقة، وكذلك مشاريع المياه والصرف الصحي.

كما دشن وزير البيئة والمياه والزراعة بدء أعمال مشروع تشجير متنزه عثمر البري المرحلة الأولى ونثر البذور ضمن حملة ⁧‫لنجعلها خضراء، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها صباح اليوم لعدد من المواقع والمشاريع التنموية بالمنطقة، كما قام بزيارة لمهرجان الرمان بمحافظة بقعاء ومحطة مشروع المياه (الحميمة) ومشروع شبكات المياه بحائل، وقام وزير البيئة والمياه والزراعة بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل و مناقشة جوانب من احتياجات المنطقة في المجالات البيئية والتنمية الزراعية وخدمات المياه، في الوقت الذي دشن فيه سموه الموقع الإلكتروني لجائزة سموه للتميز البيئي ⁩ وتخريج 40 شاباً أتموا دورات متخصصة في صناعة وتربية النحل ومنتجاته.

واكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أننا وقفنا على عدد من المشاريع واطلعنا عن مراحل تنفيذها بما يخدم المواطنين، وهذه توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتفقد المشاريع في جميع مناطق المملكة، وزيارة المناطق والمحافظات والقرب من المواطنين وتفقد الخدمات المقدمة لهم، وأضاف التقينا بالمواطنين والمزارعين واستمعنا لما لديهم من طلبات ومقترحات وإن شاء الله سنجد الحلول المناسبة التي تخدم المواطن والمزارع وفق التشريعات النظامية.