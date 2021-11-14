بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لأسرة الفقيد الشيخ خربوش بن هندي الذويبي أمير الفوج السادس للحرس الوطني بالمدينة المنورة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقيه عزاء مماثلة لذوي الفقيد الشيخ خربوش بن هندي الذويبي، داعياً سموه الله للفقيد الرحمة والمغفرة و أن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان.

من جهته، عبر وكيل الفوج السادس للحرس الوطني بالمدينة المنورة الشيخ بندر بن خربوش الذويبي باسمه ونيابة عن أشقائه وكافة أسرته عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على تعازيهم ومواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف المصاب، داعياً الله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية.