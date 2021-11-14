تستعد وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لإعادة تدوير مياه الوضوء بدورات مياه القشاشية التابعة للمسجد الحرام، والتي يبلغ عدد الصنابير فيها (566) صنبورا بكافة الأدوار. وتشمل الدراسة التي تقوم لها الوكالة لإنشاء محطة معالجة للمياه المستهلكة، بقدرة (1000متر مكعب يومياً) وإعادة استخدامه في عمليات التنظيف داخل دورات المياه عن طريق محابس الطرد دون الاستخدام الآدمي. ويأتي ذلك في إطار ما توليه المملكة من الاهتمام والرعاية في الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها وفق أفضل السبل والممارسات العلمية والعملية، لتطوير الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية للأصول والمرافق والأنظمة المختلفة في المسجد الحرام عبر حزمة المبادرات والمشروعات المرتبطة بخطة الرئاسة المتوائمة مع أهدافها الإستراتيجية. كما يأتي المشروع لدراسة أهم جوانب الاستدامة البيئية في المسجد الحرام من خلال حفظ الموارد الطبيعية.