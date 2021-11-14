أطلقت بلدية محافظة القريات الحملة التوعوية الخاصة بالنظافة «بتعاونكم تكون القريات أجمل»؛ بهدف التعاون مع البلدية لتحسن المظهر العام وإزالة مظاهر التشوة البصري والارتقاء بمستوى النظافة بالمحافظة.

وأوضح لـ«عكاظ» رئيس البلدية المهندس فهد بن إبراهيم العنزي أن المواطن شريك أساسي مع البلدية وبتعاونه ستكون المحافظة أجمل. وأكد أهمية المشاركة المجتمعية، مضيفاً أن الحملة تضمنت برشورات توعوية مع ورد، وذلك لأهمية الحفاظ على مستوى النظافة بالحي، متضمنة الطريقة الصحيحة بوضع المخلفات بالأماكن المخصصة لها وعدم إلقاء المخلفات بالشوارع وكيفية اتباع السلوكيات الصحيحة للحفاظ على البيئة من خلال المشاركة الحقيقية والمسؤولية المشتركة بين المواطن والبلدية، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة في جميع الأحياء.