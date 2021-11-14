استضافت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الاجتماع الأول للجنة السلامة المرورية الفرعية بالعاصمة المقدسة، وذلك بمقر الهيئة الملكية في مشعر منى. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن للمشاريع المرورية المتعثرة بالعاصمة المقدسة، بالإضافة إلى مشاريع وأعمال النقل والمرور التي تعذر تنفيذها سابقاً. وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وجه بتشكيل لجنة السلامة المرورية الفرعية بالعاصمة المقدسة، وهي إحدى لجان السلامة المرورية بمنطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، حيث تتكون من ثلاث لجان هي: اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة، اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية بالمنطقة، ولجنة السلامة المرورية الفرعية بالعاصمة المقدسة والمحافظات. وتعمل هذه اللجان على رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق بمنطقة مكة المكرمة، وخفض نسبة الخسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الحوادث المرورية، ونشر الوعي لدى السائقين بأصول ومتطلبات القيادة الآمنة. كما تقوم بمهمات إعداد التقارير والمسائل المطلوب عرضها على اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية ووضع التوصيات والمقترحات المناسبة حيالها، ومباشرة البت في المواضيع العاجلة المتعلقة بالسلامة المرورية بمدينة مكة المكرمة، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنتين العليا والتنفيذية، والرفع للجنة التنفيذية بالمقترحات والتوصيات والبرامج المطلوبة لرفع مستوى السلامة المرورية، إضافة إلى جمع ومتابعة بيانات وإحصاءات الحوادث المرورية بالعاصمة المقدسة.