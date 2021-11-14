أجرى قسم الأورام الصلبة بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك 2314 فحصاً مخبرياً خلال العام الحالي 2021م، إذ يزور القسم المرضى الذين يعانون الأورام الصلبة «السرطانية الخبيثة والحميدة» والسرطانات المرتبطة بالدم، وأمراض نخاع العظم، والغدد اللمفاوية والدرقية، وأورام الثدي والقولون. وقد أظهرت الإحصاءات إجراء 623 فحصاً خلوياً في حين بلغ عدد الخزع التي تم فحصها 1691 خزعة.

ويضم القسم مختبراً لعلم الأنسجة، يتم تحليل العينات النسيجية والخلايا ويتم عرضها على مجموعة من الأطباء الأكثر كفاءة في علم الأمراض ليتم تشخيصها وإعطاء النتائج بزمن قياسي لا يتجاوز الساعة، وقد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة المخبرية المتطورة ويجري جميع الفحوصات المتعلقة بالأنسجة، والخلايا منها القطع الجليدي (Frozen section) أثناء العمليات وجهاز الكشف عن دلالات الأورام (Immuno-stainer) التي تساعد في تشخيص الحالات الحميدة أو الخبيثة منها، كما تتوفر عيادة للفحص مجهزة بأحدث التجهيزات التشخيصية يعمل بها نخبة من الكوادر الطبية والفنية المؤهلة.

وقد حرص مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك على وضع آلية عمل تمكِّن أي مريض من مراجعة القسم مباشرة دون الحاجة إلى أخذ مواعيد مسبقة. كما تم التنسيق مع المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى بخصوص تحويل الحالات المرضية إلى القسم؛ مما يساعد على حصول المريض على خدمة طبية ذات جودة وفي وقت قياسي.