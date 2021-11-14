تمكن فريق طبي بمستشفى أجياد الطوارئ بمكة المكرمة من إنقاذ حياة معتمر بنغلاديشي يبلغ من العمر 57 عاماً بعد توقف في عضلة القلب أثناء أداء العمرة في صحن المطاف بالحرم المكي. وتدخلت الفرق الميدانية لنقل المريض إلى مراكز طوارئ الحرم ومباشرة الحالة من فريق الاستجابة السريعة وتم البدء بعمل الإنعاش الرئوي المتقدم، إذ تم التعامل مع الحالة بكل دقة وسرعة إلى أن أصبحت الحالة مستقرة وعودة عمل عضلة القلب وإدخاله بعد ذلك إلى قسم العناية القلبية بالمستشفى لتلقي الخدمة والرعاية الطبية المطلوبة. وأكد المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور وائل عيد جاهزية واستعداد جميع مرافق المستشفى المختلفة، مشيراً إلى أن المستشفى يعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي لخدمة الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن من خلال كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.