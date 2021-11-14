تواصل أمانة عسير وبلدياتها أعمالها الميدانية في إطار جهودها لمعالجة التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري. وقد تضمنت الأعمال خلال الأسبوعين الماضيين، معالجة أكثر من 10348 متراً طولياً للدهانات، والعلامات المرورية، والخطوط الأرضية، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة 5344م2، لحفر الشوارع والتشققات، في مواقع مختلفة بمدن ومحافظات عسير، وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن، إلى جانب صيانة التجهيزات الداخلية لـ422 عمود إنارة، وإصلاح الأرصفة المتهالكة التي بلغ حجمها 2453 م2، وإزالة وتحسين 307 من الحواجز الخرسانية، ورفع ما يقارب 17870م3 من مخلفات البناء والهدم، إضافة إلى معالجة 3673م2 من الكتابات المشوّهة على الجدران، ورفع117 مركبة تالفة ومهملة، ومعالجة 554 حاوية نفايات.