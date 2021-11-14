برعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أطلق أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، مشروع أمانة المنطقة وبلدياتها لتفعيل حملة (الباحة الخضراء) المستهدف زراعة 50 ألف شجرة، في 90 يوماً.

وشارك أمين منطقة الباحة بزراعة أول شجرة، في منتزه رغدان بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي ورئيس وأعضاء مجلس شباب منطقة الباحة والفرق التطوعية المشاركة في تنفيذ الحملة. وأطلقت بلديات المنطقة مشاركتها في الحملة بالتزامن في مواقعها الخاصة بها في المدن والمحافظات بحضور رؤساء البلديات ومشاركة المجالس البلدية والمتطوعين.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط أن الحملة تستهدف زيادة المساحة الخضراء في مدن ومحافظات المنطقة، عبر إسهام مرحلي لأمانة المنطقة في تحقيق مستهدفات مبادرة ولي العهد «السعودية الخضراء»، لافتاً إلى تعزيز الحملة جاهزية البنية التحتية لمنطقة الباحة باعتبارها وجهة سياحية من الوجهات الثماني وفق رؤية المملكة «2030». مشيراً إلى دور الحملة في معالجة التدهور البيئي والفاقد الشجري في بعض المواقع، وتكثيف أعمال وجهود التشجير البلدي بأشجار وشجيرات ونباتات محلية ترتبط بطبيعة المنطقة ومناخها وهويتها الزراعية، والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في ري تلك الأشجار.

وعدّ توجيه أمير المنطقة بإشراك المجتمع المحلي والمتطوعين لزراعة أعداد إضافية تحفيزاً للتفاعل المؤسسي بين القطاع الحكومي والأهلي والمجتمع، لتكثيف التشجير والزراعة في أفنية ومحيط المنازل والمرافق البلدية، ومحيط المقابر العامة، والساحات، والميادين.

وثمّن السواط رعاية ومتابعة ودعم أمير منطقة الباحة، ما يسهم في رفع مستوى التنمية وجودة الحياة وخدمة الأهالي والزائرين، وعبر عن امتنانه للمجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة ومجلس شباب منطقة الباحة والهلال الأحمر السعودي وكشافة جامعة الباحة ورابطة الباحة الخضراء وفريق عطاء التطوعي.