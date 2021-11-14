التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أمس (السبت)، الشيخ ثامر بن علي صباح السالم الصباح وزير الداخلية بدولة الكويت، وذلك بمقر إقامة سموه في المنامة.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية الكويتية.

من جهة أخرى استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أمس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وذلك بمقر إقامة سموه في المنامة.

ونوه سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال، بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون في تعزيز مسيرة العمل الأمني المشترك بما يلبي تطلعات قادة دول المجلس.

كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.