وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، إلى مملكة البحرين الشقيقة، اليوم (السبت)، للمشاركة في الاجتماع الدوري الثامن والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار البحرين الدولي، الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية البحرينية.