يواصل مركز الموهوبين والابتكارات في الكلية التقنية بأبها، التطوير والابتكار من خلال مشروع التطبيقات الذكية للألواح الشمسية.

وأكد عميد الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر آل زيدان أن الطاقات المتجددة تُعتبر من التحديات العالمية، وهي تمثل توجّها عالميا في مجال الطاقة، وتسعى المملكة من خلال رؤية 2030 في تشجيع استعمالات الطاقات المتجددة، حيث قامت الكلية التقنية ممثلة في مركز الموهوبين والابتكارات بالعمل في تطوير مشاريع، تهتم بالطاقة الشمسية، بإنجاز من متدربي الأندية التقنية تحت إشراف مدير مركز الموهوبين والابتكارات الدكتور عبدالحق الفرشيشي، والذي أوضح أن هذه المشاريع تتميز بربط اللوحات الشمسية بالتقنيات الحديثة، حيث في المشروع الأول، تم تنفيذ وحدة تحكم إلكتروني تعتمد على متحكم «الراسبيري بي Raspberry pi» والذي يمكن من الوصول للبيانات الرئيسية المتعلقة باللوح الشمسي، ويُعطي خصائصه الداخلية، والقدرة الكهربائية التي يتم توليدها والبحث عن الزوايا المناسبة لتوجيه اللوح دائماً للوصول لأقصى قيمة للقدرة والتي تعرف بـ«MPP: Maximum Power Point»، وتم ربط هذا اللوح الشمسي بمحطة أرصاد جوية للحصول على البيانات المتعلقة بالأحوال الجوية في كل لحظة، واستعمال «الراسبيري بي»، يمكن من ربط المشروع بالإنترنت وبالتالي الاستفادة من تقنية إنترنت الأشياء «IoT» وذلك لتسهيل التحكم في النظام بالكامل عن بُعد، مبيناً أن فكرة المشروع الثاني، تتمثل في تصميم لوح شمسي ذكي يتبع أشعة الشمس للاستفادة من الطاقة القصوى إلى جانب أن الميزات الطبيعية في أبها تجعل من زوايا نزول الشمس اختلافا عن المناطق الثانية، لذا وجب التفكير في طرق ذكية للاستفادة من هذه الطاقة، حيث تعتمد فكرة المشروع على استعمال متحكم إلكتروني يُربط بمحركات كهربائية، وتمت إضافة حساسات ضوئية بجانب أطراف اللوح الشمسي ثم بُرمج النظام بشكل كامل حتى يكون اتّجاه اللوح الشمسي متغيرا، ويتبع أشعة الشمس القصوى.