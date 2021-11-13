نفذت وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك خالد، لقاءً توعوياً بعنوان «غسل الأموال ودوره في تمويل الجماعات الإرهابية»، قدمه المشرف على الإدارة العامة للشؤون القانونية الدكتور علي هجري وذلك بالمدينة الجامعية بأبها.

وأوضح المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور مسفر الوادعي أن الدورة هدفت إلى تحصين طلاب وطالبات الجامعة من أساليب الجماعات الإرهابية في غسل الأموال وتوظيفه بطرق تؤدي إلى تمويل الإرهاب.

وقد تناول الدكتور هجري، في اللقاء عدداً من المحاور كان من أبرزها مفهوم غسل الأموال والأنظمة والتشريعات المتعلقة بتجريمه، وجهود الدولة في الحد من غسل الأموال، وأساليب الجماعات الإرهابية في تلقي الدعم وتحصيله.