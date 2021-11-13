كرّم أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، الشقيقتين روابي وحنان ناصر القحطاني، من محافظة بيشة؛ لمبادراتهما التطوعية لإزالة التشوّه البصري في عدد من مشاريع البلدية في المحافظة، وذلك في مكتبه بديوان الإمارة، بحضور والدتهما وشقيقيهما.

وأثنى الأمير تركي بن طلال، على ما قامت به الفتاتان من مبادرات منذ تطوعهما للعمل في مبادرة نشامى الحي من خلال فرصتي «متعففون»، و«أجمل إطلالة»، بالإضافة إلى مبادرتهما في إزالة التشوهات البصرية، الأمر الذي جعل بلدية بيشة تمنحهما الفرصة بتخصيص إحدى الحدائق العامة لتفعيل مشروع المشهد الحضري، في مشهد يعكس الثقة المتبادلة بين المتطوعين والجهات الحكومية.

وأشار أمير منطقة عسير إلى أن ما قامت به الفتاتان يمثل فتيات وشباب المنطقة في مختلف محافظاتها، خاصة فيما يتعلق بالمبادرات المستدامة وذات الأثر البعيد. وقدمت الفتاتان شكرهما وامتنانهما لأمير عسير على استقباله وتكريمه، ودعمه المستمر لكل ما يتعلق بتطوير المنطقة، ويسهم في تميزها.