نجحت فعالية متاهة الكريستال، إحدى فعاليات موسم الرياض 2021، في إضفاء الحماسة والإثارة بفعاليات «بوليفارد رياض سيتي» وسط أجواء تفاعلية غامرة وفريدة من نوعها تعكس عالمية التجربة، وانتماءها لأفضل الممارسات الترفيهية الدولية المقدمة للصغار والبالغين على حد سواء.

وتمثل متاهة الكريستال واحدةً من المفاجآت الكبرى لمحبي الألعاب وعشاق المغامرات الواقعية في أضخم تجمع ترفيهي على المستويين المحلي والإقليمي، إذ تتضمن عددًا من النشاطات الحركية والذهنية والفردية والجماعية.

وتستهدف الفعالية التي اتخذت من موسم الرياض 2021 أول وجهة لها خارج موطنها الأصلي في المملكة المتحدة العوائل والأطفال والأفراد، لتستوعب في كل جولة من جولاتها 64 شخصًا، لمدة تتراوح ما بين 60 – 80 دقيقةً في كل جولة.

وتتميز متاهة الكريستال بتنظيم فعالياتها من قبل فريق متخصص في صناعة ألوان الإثارة والشغف لدى زوار موسم الرياض 2021 بدءًا من تسجيل الدخول، مرورًا بإيداع الأغراض الشخصية في خزائن آمنة، والاستمتاع بمشروباتهم المفضلة في مقهى الكرستالة خلال فترة انتظارهم، قبل أن تتم توعيتهم بقوانين المنافسة وأدواتها، ومن ثم الانطلاق للتحدي الذي ينتظرونه منذ شراء تذاكر الفعالية.

وتنقسم المتاهة إلى 4 مناطق رئيسية مليئة بالحماس، إذ تحتوي على 32 تجربةً مدهشةً ومتنوعةً، منها 6 تجارب سعودية جديدة تضاف لأول مرة في تاريخ الفعالية التي تعد واحدةً من أشهر الألعاب على مستوى العالم للكبار والصغار.

وتحوي الفعالية عددًا من ألعاب الغموض والألغاز والمهارات، إضافةً إلى ألعاب حركية وذهنية تستهدف مختلف الشرائح المجتمعية من الكبار والصغار الذين تجاوزت أعمارهم 13 عامًا، كما تضم اللعبة عدة ألعاب تعتمد على الذكاء وسرعة البديهة والتصرف، ما زاد قيمتها الاعتبارية لدى المهتمين بالألعاب النوعية والمتميزة.

وتتيح متاهة الكريستال للزوار اللعب بطرق مختلفة، منها اللعب الفردي، واللعب الجماعي من خلال فرق تتكون من 4-8 أشخاص، وجميعها معزولة عن الفرق الأخرى، ما يصنع شعورًا استثنائيًّا بحصرية التجربة وتفردها عن غيرها.

وتمكن الفعالية زوارها من توثيق تجاربهم عبر التقاط عدد من الصور وطباعتها في الوقت نفسه، إضافةً إلى إمكانية التسوق من متجر مخصص للمتاهة، واقتناء أدوات تمثل ذكرى للتجربة التي تعد الأولى من نوعها.