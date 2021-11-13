أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 44 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 41 حالة، ووفاة حالة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 549,192 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 51 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 538,201 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8811 حالة وفاة.

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