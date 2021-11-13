شاركت «دلة البركة» في عرض «رد بل» التشويقي، الذي يسبق المشاركة في سباق جائزة السعودية الكبرى لـ«فورمولا1» في كورنيش جدة عبر سيارتها Williams FW07-01 التي امتلكتها أخيراً بعد أن كانت راعية لها في بطولة العالم سنة 1979.

وقاد السيارة السائق العالمي داريو فرانكيتي بطل سباقات «إندي كار» 4 مرات.

وتأتي مشاركة «دلة البركة» في هذا العرض احتفاء ببطولة «فورمولا1» التي تقام للمرة الأولى على أراضي السعودية.

وكانت «دلة البركة» قد أخذت على عاتقها تعزيز الحضور السعودي في بطولة العالم لـ«فورمولا1» منذ ما يزيد على 40 عاما، حيث كانت أحد الرعاة الرئيسيين لفريق ويليامز الفائز ببطولة العالم سنة 1979، بقيادة سائق السباقات العالمي الأسترالي آلان جونز.

وشهد الاستعراض الذي أقيم على كورنيش مدينة جدة حضوراً جماهيرياً كبيراً من العائلات والمهتمين برياضة السيارات، واستمتع الجميع بالعروض المختلفة لسيارات «فورمولا1» والدراجات النارية.