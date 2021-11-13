بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد فوميو كيشيدا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لكيشيدا، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد فوميو كيشيدا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان.

وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لكيشيدا، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.