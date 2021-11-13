أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس (الجمعة)، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات. وكشفت الهيئة إجمالي الشكاوى التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال أكتوبر الماضي التي بلغت 371 شكوى، ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران بواقع 7 شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لأكتوبر وصلت إلى 82%، بينما حل طيران أديل ثانياً بواقع 16 شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 91%، وجاء ثالثاً طيران ناس حيث وصل عدد الشكاوى إلى 18 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 96%، وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لأكتوبر عن استرجاع قيمة الخدمات الإضافية أولا، ثم تأخير الرحلات، ثم خدمات ذوي الإعاقة، ثم رفض الإركاب، ثم تخفيض درجة الإركاب.