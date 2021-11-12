أتاح تطبيق «توكلنا» خدمة جديدة في تحديثه الأخير تمكن أولياء أمور الطلاب من إشعار مدارس أبنائهم بالحالة الصحية لهم وذلك في حال ملاحظتهم لأي أعراض مشابهة لأعراض كورونا عليهم.

وجاءت الخدمة التي أدرجتها توكلنا تحت تبويب «خدمات التعليم» حتى تساعد أولياء الأمور على إشعار إدارة المدرسة بالحالة الصحية للطالب بحيث يكون ذلك في نفس اليوم الدراسي وحتى تتمكن إدارة المدرسة من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة حين وصول أي إشعار من أحد أولياء أمور الطلاب والطالبات.

وأوضح تطبيق توكلنا أن هذه الخدمة تعمل فقط في أيام الدراسة الفعلية ولا تعمل في أيام الإجازات الأسبوعية أو السنوية.