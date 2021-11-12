تطلق هيئة تقويم التعليم والتدريب غدا (السبت) اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات (التربوي العام) التي ستستمر لمدة 3 أيام في مراكز الاختبارات التي حددتها الهيئة في مناطق ومحافظات المملكة.

وأكدت الهيئة أن اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزءين، الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين 38 تخصّصًا.

وبينت الهيئة أن الوظائف التعليمية الأخرى غير المعلم مثل (قائد المدرسة والمرشد الطلابي والمعلم الموهوب وأمين مصادر التعلم) فإنه لا يلزم لممارستها الحصول على رخصة مهنية، كما أن الاختبارات الخاصة بتلك المهن متاحة بشكل اختياري لغرض إثبات الكفاءة المعرفية لمن يرغب، ما لم تصدر تنظيمات حولها.