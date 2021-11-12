قاده شغفه وحبه للخط منذ صغزه لأن ن يكون خطاطاً لكسوة الكعبة المشرفة. قصة هذا العشق يرويها لـ«عكاظ» خطاط كسوة الكعبة المشرفة مختار عالم، الذي صدرت الموافقة السامية الكريمة على منحه الجنسية السعودية مع عدد من أصحاب الكفاءات المميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

وقال عالم لـ«عكاظ»: لقد بدأ عشقي للخط والرسم منذ نعومة أظفاري، وعندما التحقت المرحلة الابتدائية كنت مولعاً بالخط، فتم تكليفي بتدريس الخط وأنا أدرس في الصف الرابع الابتدائي، حيث كنت أعلم الخط وأقدم دورات فيه، وكنت مولعاً به.

وأضاف: عند بلوغي المرحلة الجامعية اتجهت لقسم التربية الفنية، وحصلت على درجة البكالوريوس، وأكملت دراستي العليا في نفس التخصص حيث حصلت على الماجستير من قسم التربية الفنية بجامعة أم القرى.

وتجاوزت خبرة مختار عالم في الخط 40 عاما، منها 20 عاما في مصنع كسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، ويعتبر مختار من أجود الخطاطين، حيث يجيد كافة أنواع الخطوط باحترافيه عالية، وحصل على العديد من الجوائز، كما أنه شارك في العديد من الدورات الخاصة بتعليم الخط في الداخل والخارج، وهو مدرب ومحكم معتمد في الخطوط.

وقد أعرب مختار عالم عن سعادته الغامرة بنبأ الموافقة على منحه الجنسية السعودية، مقدما شكره للقيادة على منحه هذا الشرف مضيفاً أنه سيظل خادماً لهذه البلاد المباركة ولقيادتها الرشيدة.

وأضاف مختار أن أسرته تلقت الخبر وسط دموع الفرح، وأن بناته الأربع اللاتي وُلدن على أرض المملكة يشعرن الآن بسعادة غامرة؛ لأنهن لا يعرفن غير هذا البلد، مشيراً إلى أن إحدى بناته بارعة في فن الخط، وتعطي الكثير من الدورات في هذا الفن الجميل.