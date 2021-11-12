أعلنت منظمة الصحة العالمية قائمة أسماء العلماء الذين اختارتهم لعضوية مجموعتها العلمية الاستشارية في أصول مسببات الأمراض الجديدة والمستحدثة، حيث اختارت المنظمة وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية بالمملكة الدكتور عبدالله عسيري لعضوية المجموعة.

وتتكون المجموعة العلمية الاستشارية من 28 عضواً من كبار العلماء في أنحاء العالم، يمثلون مجموعة واسعة من التخصصات ذات الصلة بمسببات الأمراض الناشئة والعائدة للتفشي، ومنها علوم الأوبئة والصحة العامة والأحياء الدقيقة والفايروسات والطب الوقائي وبيولوجيا وصحة الحيوان والعلوم الاجتماعية، ومهمتهم تقديم المشورة التقنية للمنظمة.

يذكر أن الدكتور عبدالله عسيري أجرى العديد من الأبحاث والدراسات المتخصصة في هذا المجال بلغ عددها 182 بحثاً منشوراً و11,318 اقتباسا في الدوريات العلمية.