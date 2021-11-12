تشكل فنون الرسوم الجدارية بأنحاء «بوليفارد رياض سيتي» واحدة من أبرز الجماليات البصرية التي تستوقف زوار موسم الرياض 2021، للاستمتاع بالمشاهد التي صنعت منها الفنانة نورة بن سعيدان أحاسيس ومشاعر تلامس أفئدة الزوار وتحلق بهم في عوالم الفن والإبداع.

وتمثل جداريات بوليفارد رياض سيتي واحدة من المظاهر الفريدة التي استطاعت المزج بين مختلف الأذواق، إذ شكلت تناغماً فنياً وترفيهياً من خلال تنوعها في الرسائل والمضامين التي تمنح الزوار آفاقاً واسعة من الإبحار في المعاني العميقة لتلك المشاهد التي تفاجئهم في جنبات واحدة من أكبر فعاليات موسم الرياض وأكثرها استقطاباً للزوار.

وتسيطر منطقة الموسيقى في «بوليفارد رياض سيتي» على النصيب الأكبر من الرسومات الجدارية؛ لاحتضانها عمالقة الفن والطرب من خلال مسرح الست أم كلثوم، ومسرح العندليب عبدالحليم حافظ، إضافة إلى مطعم درب الزلق للراحل عبدالحسين عبدالرضا، ومطعم الفنان عبادي الجوهر.

وتأتي فكرة جداريات «بوليفارد رياض سيتي» ضمن مبادرات تجميل المناطق الترفيهية بأنامل سعودية مميزة في دقة الاختيار والتخطيط والتنفيذ، إذ نفذت جميع الجداريات التي يصل عددها لأكثر من 13 جدارية خلال 20 يوماً، ويصل طول أعلى واحدة منها 20م، وتتوزع في منطقة الموسيقى، والمنطقة الرياضية، ومنطقة الأستديو، ومنطقة الـVIP.

وتؤدي الجداريات دورها في تجميل «بوليفارد رياض سيتي»، كما تسهم في الوقت ذاته برفع الذائقة الفنية للزوار، وإبراز هوية التراث السعودي بصورة إبداعية في مكان يمثل واحداً من أهم محاضن الترفيه وأكثرها أهمية.