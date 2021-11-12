تفقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أمس، سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، ودشن خلال الزيارة عدداً من المراكز التأهيلية التخصصية في تأهيل وإصلاح نزلاء السجون بما يواكب الخطة الاستراتيجية للمديرية العامة للسجون المتمثلة في خفض مؤشر العودة للسجن، وشملت المراكز التي تم تدشينها مركز «فَجْر»، ومركز «ثقة»، ومركز «إشراقة»، التي تنفذ برامجها التأهيلية والإصلاحية في مناطق المملكة كافة.وتابع وزير الداخلية سير العمل في مركز تدريب القدرات النسائي الذي يتولى مسؤولية تأهيل الكوادر النسائية للقيام بمهام أمن السجون والشرطة العسكرية والرعاية الاجتماعية والنفسية.وشهد خلال زيارته جانباً من التدريبات العسكرية، ومهارات الدفاع عن النفس، وبعض المحاضرات في القاعات التعليمية للمتدربات.