حقبة زمنية مضت.. «قرية زمان» تُعد إحدى فعاليات موسم الرياض، وجمعت بين سبعة أجيال، منذ الستينيات من القرن الماضي وحتى الآن، ففي كل زاوية من زوايا القرية يستطيع الزائر التعرف على عادات وتقاليد كل جيل، في مجموعة من الفعاليات والألعاب والفرق الموسيقية.

ودفعت «قرية زمان» الأجيال السابقة إلى الحنين للماضي واسترجاع الذكريات الجميلة، وتهدف القرية إلى إحياء الماضي الجميل وخلق أجواء تحاكي تجربة العيش في الماضي.

وتحتوي «قرية زمان» على العديد من الفعاليات والمناطق التراثية المتنوعة، من أبرزها: حارة دكاكين الطيبين التي تقدم الحرف اليدوية مثل الفخار، والسدو، والخزف، وصناعة وتركيب دهن العود، وصناعة المجوهرات إضافة إلى حلويات وألعاب الطيبين.

وحارة التلفزيون التي تضم مسرحًا تقدم فيه المسرحيات والعروض الموسيقية والاستعراضية، أما حارة العرض فتُعد موقعًا للرقصات الشعبية لمختلف مناطق السعودية.

وتقدم حارة المرح فعاليات تسلق الجدار واللعب في منطقة المراجيح إضافة إلى ساحة الألعاب الضخمة، وتقدم حارة الأطايب أطباقًا شعبية في جو تراثي جميل، وهناك حارة التكية التي تتميز بالجلسات الشعبية المتلائمة مع طبيعة المكان.