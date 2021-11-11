رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من طراز «ف-15 إس أي» و«ف-15 سي»، والمقاتلات الأمريكية من نوع «ف-16» اليوم (الخميس)، قاذفتين أمريكيتين من طراز «بي-1»، خلال عبورها أجواء البحر الأحمر، وذلك استمراراً للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.