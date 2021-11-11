أكد وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد القصبي أن صناعة النجاح في الإعلام تفرض الاستعداد المبكر لمواكبة القفزات الهائلة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، مشدداً على ضرورة الدور الإعلامي في إيصال الرسالة السامية للمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك أثناء زيارة له إلى مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، إذ اطّلع خلال اجتماعه بالرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن فهد الحارثي، وعدد من قياداتها، على استعدادات الهيئة وخططها المستقبلية.

وأثنى القصبي في الوقت ذاته على التطور الملحوظ الذي شهدته المنصات الإعلامية للهيئة خلال الفترة الماضية من تطوير للإداء والمحتوى الإعلامي المنشور.

وبين وزير الإعلام المكلّف ثقته وإيمانه بقدرات أبناء الهيئة من الكفاءات السعودية الشابة للارتقاء بمسيرة العمل الإعلامي، موجهاً إياهم بمضاعفة الجهود لكسب رضا المشاهدين، وخدمة بلادهم من خلال المنابر الإعلامية.