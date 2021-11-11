تفقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم (الخميس)، سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، خلال زيارة قام بها للمديرية.

ودشن خلال الزيارة عددًا من المراكز التأهيلية التخصصية في تأهيل وإصلاح نزلاء السجون بما يواكب الخطة الإستراتيجية للمديرية العامة للسجون الممثلة في خفض مؤشر العودة للسجن، وشملت المراكز التي تم تدشينها مركز «فَجْر»، ومركز «ثقة»، ومركز «إشراقة»، التي تنفذ برامجها التأهيلية والإصلاحية في مناطق المملكة كافة.

وتابع وزير الداخلية سير العمل في مركز تدريب القدرات النسائي الذي يتولى مسؤولية تأهيل الكوادر النسائية للقيام بمهمات أمن السجون والشرطة العسكرية والرعاية الاجتماعية والنفسية، وشهد جانبا من التدريبات العسكرية، ومهارات الدفاع عن النفس، وبعض المحاضرات في القاعات التعليمية للمتدربات.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سعود دشن أخيراً -عبر تقنية الاتصال المرئي- مقر المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، ضمن الجهود المبذولة لتطوير المقار الأمنية، ومواكبة أفضل التصاميم لتوفير بنية تحتية عالية المستوى تخدم العمل الأمني.