رفعت أمانة منطقة عسير خلال الأشهر الأربعة الماضية، أكثر من 69,160 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة التي تنوعت ما بين نفايات منزلية وتجارية وزراعية ومخلفات بناء وهدم. وأوضح مدير عام النظافة بأمانة عسير المهندس محمد سبران، أن أعمال النظافة تأتي ضمن مبادرة إزالة التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري، والجدولة المستمرة للبرامج التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية بمدينة أبها، بمتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي حرصاً منه على تعزيز الوعي المجتمعي للمحافظة على البيئة.يُذكر أن الأمانة عزّزت جهودها في النظافة العامة خلال الفترة الماضية عبر جدولة خططها لتتواءم مع مستهدفات خطط الوزارة للمحافظة على البيئة.