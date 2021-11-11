احتفلت شركة ديار الرائدة «داركو» في مجال التطوير العمراني بحصولها على شهادة الجودة العالمية «آيزو9001» لتطبيق مواصفات نُظم الجودة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ديار الرائدة «داركـــو» الدكتور عمر القحطاني أن ما تقدمه «داركـــو» لعملائها من خدمات متنوعة وبجودة عالية هو أحد الأسس التي تم بناء الشركة عليها، لتكون بذلك أحد أهم الركائز التي تزرع الثقة داخل العميل وتشجعه على الاستمرارية. كما تسعى الشركة وبشكل دائم إلى توسيع دائرة عملها وكسب العملاء بشكل مستمر للوصول إلى تصميم وإنجاز مشاريع عالمية بطابع سعودي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ورؤية الشركة التي تسابق الزمن بهدف إيجاد بيئة معيشية وعمرانية تتواكب مع متطلبات المستقبل.

ويتم منح هذه الشهادة للشركات والجهات الخاضعة لنظام الجودة العالمية بعد التأكد من تطبيق جميع المعايير والمواصفات وعلى رأسها منح العميل الأهمية الكاملة وخلق بيئة عملية مريحة تُسهم في بناء علاقة جيدة بين الطرفين. إلى جانب القيادة الإدارية الناجحة واستمرار عملية التطوير والتحسين لجميع الخدمات المُقدمة، وغيرها من المواصفات المطلوبة والتي تُسهم وبشكل أساسي في رفع وتحسين الكفاءة والجودة إلى جانب فتح آفاق تنافسية جديدة أمام المؤسسات والقطاعات بمختلف أنواعها محلياً وعالمياً.

ويتم تحليل جميع عمليات المنظمة أو الجهة طِبّقاً لمعيار دولي وتوثيق كافة الإجراءات ونظم العمل وتسجيل جميع أحداث التشغيل. والتركيز على رضاء العميل.