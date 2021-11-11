أنجزت المحاكم التابعة لديوان المظالم خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة 30858 دعوى، كما عُقدت لها 59571 جلسة رقمية وبنسبة إنجاز تبلغ 53% من حجم العمل في جميع محاكم ديوان المظالم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، حيث بلغ حجم العمل بها مجتمعة 58272 دعوى بزيادة 7831 دعوى عما تم إنجازه في الربع الأول من العام الماضي 1442هـ.جاء ذلك في التقرير الربع السنوي الأول لمحاكم ديوان المظالم للعام الهجري الحالي 1443هـ الذي اشتمل على كل تفاصيل العمل في ديوان المظالم بالأرقام للمحاكم التابعة للديوان وفق مراحل التقاضي وبالتفصيل لكل محكمة على حدة، كما أوضح التقرير أن عدد الدعاوى المقيدة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 30077 دعوى بزيادة 7291 دعوى عما تم تقييده في الربع الأول من العام الماضي.