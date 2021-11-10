وجّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بإطلاق جائزة الباحة للإصحاح البيئي المتميز على مستوى الأفراد والمؤسسات بالمنطقة، داعيا لتقييم موضوعي للمبادرات والمساهمات، وتطلّع لإسهام القطاع الخاص ومنظمات القطاع الثالث الخيرية والتعاونية للمساهمة في مبادرة الباحة الخضراء، متمنياً التوفيق والنجاح لهذه المبادرات حتى تحقق الآمال المنشودة منها.

وترأس الأمير حسام اجتماع اللجنة التنسيقية لمبادرة الباحة الخضراء عبر عدد من الأنشطة المنبثقة من مبادرة الباحة الخضراء بحضور أعضاء اللجنة التنسيقية.

وقال أمير منطقة الباحة: يسعدني في هذا اليوم ونحن نتابع جهود الجهات الحكومية في مبادرة الباحة الخضراء أن ندشن ونطلق مبادرات حملة التشجير بشراكة تكاملية بين الادارات الحكومية المشاركة والمبادرات الأخرى الهادفة لتنمية الغطاء النباتي بمنطقة الباحة والمحافظة عليه واستدامته. وعدّها مواكبةً للرؤية الطموحة للمملكة 2030، متطلعاً إلى الاستمرارية لبلوغ الأهداف المنشودة، مقدرا جهود كافة الجهات المشاركة في اللجنة التنسيقية للمبادرة. ودعا إلى الأخذ في الاعتبار طبيعة المنطقة البيئية والزراعية باعتبارها أهم امتيازاتها النسبية، مشيداً بالتعاون البناء مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ووزارة البيئة والمياه والزراعة، مشدداً على ضرورة البدء بمشاريع إعادة التأهيل البيئي لكافة المتنزهات البرية والغابات والأودية ذات الطبيعة الواعدة.

واعتمد الأمير حسام عقد ملتقى الباحة الخضراء وندوة تحديات الغابات والغطاء النباتي ومبادرة تشجير الجهات الحكومية ومبادرة رعاية الغابات من خلال الأعمال التطوعية واعتماد مستهدفات مبادرة المساجد الخضراء وتكثيف التوعية بأهمية التطوع البيئي.

والتقى أمير منطقة الباحة رئيس هيئة التراث الدكتور جاسر الحربش والوفد المرافق له، وتطلع لدعم كافة جوانب التراث بالمنطقة وفقاً للرؤية الطموحة للمملكة 2030، وتأهيل القرى التراثية والاثرية كون الباحة حاضنة للعديد من القرى التي تحتاج الى مسارات تنظيمية للاستفادة منها في ترويج السياحة بالمنطقة والمحافظة على تلك القرى، إضافةً إلى تبني فعاليات وبرامج تسهم في التعريف ببرامجها وما تقدمه من جهود في هذا الجانب وعقد شراكات بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإعادة تنشيط الأسواق التراثية وإعادة تأهيلها بما يواكب طبيعتها.

وأوضح الدكتور الحربش أنه تم تكوين فريق متكامل من هيئة التراث وإمارة منطقة الباحة والجهات ذات العلاقة، للتعاون في ابراز منطقة الباحة تراثياً وخلق عدد من البرامج التي تقدمها الهيئة داخل منطقة الباحة.