وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بمتابعة إتمام مشاريع المسجد الحرام وجدولتها زمنياً والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بالتقارير الدورية بذلك. وأكد الدكتور السديس أهمية متابعة الوكالة لمشاريع المسجد الحرام وضرورة إنجاز وإتمام المشروعات المرتبطة ببيت الله الحرام، مؤكداً القيام بالأعمال وفق جدول زمني محدد، ومنظومة واحدة لتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما. مشيراً إلى حرص قيادة المملكة -حفظها الله- على متابعة المشاريع والأعمال المتعلقة بالحرمين الشريفين، وتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان لضيوف بيت الله الحرام.