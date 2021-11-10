دشن رئيس مركز ستارة سلطان الشريف مشاركة مركز ستارة بمبادرة «محافظة خليص الخضراء»، التي تأتي ضمن مبادرة سمو ولي العهد (السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر)، وذلك بحضور عدد من مشائخ القبائل وأعضاء المجلس الاستشاري ومديري الجهات الحكومية بالمركز، وقد تمت زراعة 200 شجرة من أشجار السدر والسمر والسلم أمام مقرات الجهات الحكومية في المركز. وتعتبر هذه المرحلة الأولى من مراحل التشجير في المركز، إذ ستتبعها مراحل عدة لزراعة أكثر من 3000 شجرة، ستشمل عدداً من الأماكن العامة ومنتزه ودغان السياحي الذي يتميز بوفرة المياه وغزارتها. وقد شارك في المبادرة مجمع مدارس ستارة للبنين ومركز صحي ستاره ومركز الهلال الأحمر ومركز أمن الطرق والمجمع الخيري بوادي ستارة.