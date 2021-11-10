توصلت دراسة مولتها شركة ريجينيرون فارماسوتيكالز الدوائية الأمريكية إلى أن مركباً من مزيج من الأجسام المضادة صنعه علماؤها يمكن أن يقلّص احتمال الإصابة بفايروس كوفيد-19 بنسبة تصل إلى 82%، لمدة تصل إلى ثمانية أشهر. ويعتقد أن هذه البيانات من شأنها أن تحمل السلطات الرقابية الصحية الأمريكية على الموافقة على استخدام هذا «الكوكتيل» العلاجي على نطاق أوسع. ويستخدم كوكتيل «ريجين-كوف» حالياً بموجب بند الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة. ويوصف للمصابين ليتعاطوه في منازلهم إذا كان يخشى عليهم من تدهور إصاباتهم. كما أنه يوصف أيضاً كعلاج وقائي لبعض الأشخاص غير المطعّمين، أو من يعانون ضعفاً شديداً في جهاز المناعة بسبب أمراض مزمنة، وحالات أخرى. وأعلنت الشركة الدوائية أنها ستتقدم بطلب إلى هيئة الغذاء والدواء لتوسيع نطاق رخصة عقارها المذكور، بحيث يمكن إعطاؤه لمنع وقوع الإصابة، حتى لو لم يتعرض الشخص لظروف يخشى فيها من انتقال العدوى الفايروسية إليه. وقال رئيس الشركة وكبير علمائها جورج يانكوبولوس إن عقار ريجين-كوف مفيد جداً للأشخاص المصابين بضعف المناعة، الذين لا يثير اللقاح أي رد مناعي لديهم، فيظلون أسرى للوباء العالمي. وبذلك فإن مجال أدوية كوفيد-19 اكتسب وافداً جديداً، إثر إعلان شركتي فايزر وميرك الدوائيتين العملاقتين تطوير عقارين يمنعان التنويم والوفاة بكوفيد-19. وتقوم الأجسام المضادة الأحادية النسيلة بحفز جهاز المناعة على إطلاق أجسامه المضادة القادرة على تدمير الفايروس قبل استفحال الإصابة.