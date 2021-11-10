نجحت هيئة الغذاء والدواء، في ابتكار طريقة جديدة للكشف عن مركّبات «النيتروزامين» الضارة، التي تتواجد في أدوية «الرانتدين»، وأوضحت الهيئة، أنه استمرارًا لنشاطها البحثي والرقابي والمتابعة الدقيقة والفحوصات المستمرة التي تجريها على المنتجات الغذائية والدوائية، لاحظ المختصون في مختبراتها وجود شوائب من مركّبات «النيتروزامين» في بعض الأدوية، ومن الممكن أن تحدث هذه المركبات أوراما سرطانية عند الاستخدام المتكرر لفترات طويلة.وأشارت إلى أنه كان من ضمن تلك الأدوية دواء «الرانتدين» الذي يستخدم بكثرة للتغلب على مشاكل حموضة المعدة، إذ لوحظ تكوُّن مركب النيتروزامين بنسب ضئيلة في الدواء.وحلّلت الهيئة المستحضرات كإجراء روتيني معتاد، ثم تلت ذلك تجربة التقنية المبتكرة، التي تعتمد على الاستخلاص الدقيق في الطور الصلب (SPME) لقياس مستويات الشوائب في المستحضرات نفسها، وبالمقارنة بين نتائج الطريقتين، ظهر أن النتائج متقاربة بشكل كبير، الأمر الذي يعني نجاح الهيئة في ابتكار طريقة جديدة لتحليل ملوث النيتروزامين.