حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من الممارسات الخاطئة في مراكز التزيين النسائية وصالونات الحلاقة الرجالية، التي تتسبب في انتقال الأمراض الفايروسية والجلدية، وتشكل خطرا على الصحة.وأكدت أن من بين تلك الممارسات استخدام منتجات وخلطات مجهولة المصدر، أو استخدامها بعد انتهاء الصلاحية، وكذلك استخدام تلك المنتجات بطريقة خاطئة تختلف عن التعليمات الموصى بها من الشركة المصنعة. وأشارت إلى خطورة عدم تعقيم الأدوات والمنتجات بطريقة صحيحة سواء قبل أو بعد الاستخدام، ما يتسبب في انتقال الأمراض الفايروسية والجلدية المعدية. ودعت الهيئة، لتقليل المخاطر المحتملة لهذه الممارسات، الحرص على استخدام الأدوات الشخصية أو الأدوات والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، لافتة إلى أنه في حال اللجوء للمنتجات متعددة الاستخدام، فيجب التأكد من تعقيمها جيدا. وشددت على ضرورة إجراء اختبارات الحساسية في حالة استخدام المنتجات مجهولة المصدر خصوصا منتجات الصبغات أو فرد الشعر، والتوقف عن استخدام أي منتج يظهر له عرض جانبي ووجوب التوجه إلى الطبيب فورا، وكذلك إبلاغ الهيئة، وعلى أهمية الحرص على استخدام المنتجات المناسبة للأطفال، وعدم استخدام منتجات الكبار لهم.