أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة (إحكام) أنه يمكن التعديل على طلبات تملك العقارات التي تم رفعها عبر المنصة الإلكترونية.وبينت أن التعديل يجب أن يكون قبل إحالة الطلب إلى الفحص والدراسة بالأمانة وفي حالة وجود أكثر من عقار يجب أن يتم رفع كل طلب على حدة ويكون لكل عقار رفع مساحي مستقل.وأكدت «إحكام» أن التقديم لا يزال إلكترونياً عبر المنصة مع إمكانية اختيار مكتب هندسي خارج المنطقة الموجود بها العقار شريطة أن يكون المكتب معتمدا في منصة التقديم.يشار إلى أنه تبقت قرابة ٣٠ يوماً على انتهاء المهلة التي حددتها الأمانة لاستقبال طلبات تملك العقارات التي انطلقت في الخامس من جمادى الأولى من العام الماضي.