أوقف بند الأحكام القضائية بوزارة الصحة تنفيذ القرارات الصادرة من وزارة العدل لمنسوبي الوزارة. وفي الوقت الذي وجهت الصحة تعميما بشأن الإجراءات المتخذة لقرب انتهاء وإيقاف الصرف والإعداد للمناقلة الأخيرة تم فك الارتباطات التي لم تصدر عليها أوامر صرف أو استلامات على بند النفقات التشغيلية الخاصة بالرواتب ومكافآت العاملين ومستحقات الشركات، وعدم الارتباط على أية نفقات جديدة لا يمكن صرفها نهاية السنة المالية الحالية؛ كون اعتمادات بند النفقات التشغيلية للإيرادات (سنوية) وتنتهي الارتباطات عليها بنهاية السنة. ورغم التوجيهات الصادرة بصرف مستحقات منسوبي الصحة الصادرة بحكم قضائي أفاد مصدر انه لا يزال عدد من الأحكام القضائية والبدلات والمزايا لمنسوبي وزارة الصحة في المناطق لم تصرف رغم قطعية الأحكام إذ تتعذر المديريات بعدم توفر ميزانيات البند.