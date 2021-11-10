قدم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، بمقر وفد المملكة، شيكاً بمليون دولار أمريكي دعماً من المملكة لخطة عمل وأنشطة وبرامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).جاء ذلك خلال لقائه مع نائب المدير التنفيذي لليونيسيف عمر عبدي.وأكد المعلمي، تقدير المملكة للدور المهم الذي تقوم به منظمة اليونيسيف لدعم الطفولة واحتياجات الأطفال لاسيما في الدول الفقيرة وفي مناطق الصراع. من جانبه، نوه نائب المدير التنفيذي لليونيسيف عمر عبدي، بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في دعم برامج اليونيسيف في مناطق مختلفة من العالم.