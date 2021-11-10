في الوقت الذي أرجعت صحة الطائف عدم التجديد لطبيبة الـ٣٥٢ ألف ريال المنقطعة عن العمل لإيقاف التعاقدات، أثار تجديد عقد عمل طبيب (اطلعت عليه «عكاظ») وافد حفيظة عدد من منسوبي الصحة، بعد أن جددت الصحة عقد «طبيب أسنان غير ممارس» على مهنة «طبيب أذن وانف وحنجرة» بزيادة شهرية في الراتب بنحو ٣٥٠٠ ريال.واستغرب منسوبو الصحة التجديد واختلاف مهنته في العقد عن بطاقة مزاولة المهنة، ما يلمح إلى وجود تغيير في المسميات، خصوصا أن وظائف أطباء الأسنان أصبحت حصرا على السعوديين. ويتساءل المتحدثون لـ«عكاظ»: كيف تم تغيير مهنة طبيب أسنان إلى طبيب أنف وأذن وحنجرة؟ مطالبين الجهات ذات العلاقة بالكشف عن كافة الملابسات في تغيير التخصص ومعرفة أسباب تجديد عقد الطبيب بالرغم من تجاوزه السن القانوني للتقاعد بينما السعوديون تتم إحالتهم إلى التقاعد حال الوصول إلى سن الـ60.