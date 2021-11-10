طالب عدد من أعضاء الشورى «نزاهة»، بالتصدي للفساد العلمي، ومحاسبة أي باحث ينسب بحوثاً ودراسات لنفسه لم يقم بتحريرها ويستعين بآخرين لكتابتها ويكتفي بتقديمها في مؤتمرات أو للترقيات، وثمن الشوريون في 7 مداخلات التقريرين السنويين لنزاهة للعامين 1440/‏‏1441، 1441/‏‏1442.وأكد المجلس في جلسته على البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات استكمال حوكمة أعماله والمواءمة مع الجهات ذات العلاقة، ووضع خطة عمل تعكس مستوى التقدم في مبادراته ومؤشرات أدائه، لضمان تحقيق أهداف البرنامج وتنمية وتطوير قطاع تقنية المعلومات. والإسراع في استكمال تطوير الاستراتيجية التفصيلية للبرنامج وأخذ مرئيات العموم بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع تقنية المعلومات وصناديق الاستثمار الجريء في رسم الاستراتيجية للبرنامج. والعمل مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، لإنشاء مراكز للبحث والتطوير والابتكار لقطاع تقنية المعلومات، بمشاركة الشركات العالمية الرائدة في قطاع تقنية المعلومات بما يخدم التنمية المستدامة لقطاع تقنية المعلومات بالمملكة.