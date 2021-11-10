أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود محاولات عدة لتهريب 1.080 طن من مادة الحشيش المخدر، و269.512 قرص إمفيتامين مخدرا، و69.3 طن من مادة القات المخدر، والقبض على 87 متهما تورطوا في هذه العمليات.وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران والجوف، تمكنت من إحباط عدة محاولات لتهريب المخدرات وقبضت على المتورطين فيها وهم 47 مواطنا، و40 مخالفا لنظام أمن الحدود؛ 26 يمنيا، و13 إثيوبيا، وصومالي.وأكد إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.