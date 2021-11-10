صرح المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض على مقيم مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية (متغيِّب عن العمل)، لجمعه الأموال وتهريبها إلى خارج المملكة، وعثر بحوزته على (266.285) ريالا مجهولة المصدر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.وفي القصيم، أوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة أن الجهات الأمنية باشرت حادثة تحرش جسدي بعاملة منزلية والقبض على المتحرش في حينه، وذلك بعد تلقيها بلاغا من فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة مبنياً على شكوى تقدمت بها المقيمة، وهو مواطن، اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل للنيابة العامة.وعلى صعيد متصل، صرح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق من القبض على مواطن بحوزته 123 كيلو غرامًا من القات المخدر مخفية داخل حقائب في مركبته. وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.