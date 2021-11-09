زار وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة مقر شركة كِدانة للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذية للهيئة الملكية، حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرحمن عداس، والرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير حاتم مؤمنة. واطلع الدكتور الربيعة خلال زيارته على مشروع المخيم النموذجي لإسكان الحجاج في مشعر منى الذي يضم مخيمًا سكنيًا ومطبخ إعاشة ودورات مياه، وتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنشأة الجمرات، ومجمع دورات المياه النموذجية بمشعر منى، المنفذة بأعلى معايير الجودة بما يلبي حاجة وسلامة ضيوف الرحمن. واختتم الدكتور الربيعة الجولة بزيارة مشروع ⁧ مركز جبل النور الثقافي⁩ بمنطقة جبل النور (غار حراء)، الذي يضم معرض الوحي، ويحكي قصة نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم باستخدام التقنيات الحديثة، ومتحف القرآن الكريم، وفيه تجربة فريدة للتعريف بكتاب الله من خلال أنفس المخطوطات والمقتنيات، وأفضل الوسائل والتقنيات.