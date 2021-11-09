تحتفل لولو السعودية للأسواق الكبرى بالذكرى السنوية الـ12 لتأسيسها في المملكة وأعلنت عن جوائز كبيرة لعملائها، حيث سيتم اختيار 1000 فائز محظوظ للربح بقسائم شرائية بقيمة مليون ريال، 1000 ريال لكل فائز وسيتم اختيارهم عشوائيًا عند نقاط البيع في جميع فروعها من 7 حتى 20 نوفمبر.

إضافةً لذلك، تضم احتفالات الذكرى السنوية صفقات رائعة؛ أفضل 50 منتجا في جميع الأقسام، والعروض الترويجية في الفروع، والعروض المباشرة، وعروض الساعة، والعروض المفاجئة، وعروض المزاد والاستبدال. ويمكن للمتسوقين تحديث أجهزتهم الإلكترونية بأسعار معقولة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات والهواتف الذكية وأجهزة الصوت ومستلزمات الطباعة وملحقاتها، بما في ذلك سلسلة أبل الجديدة ومجموعة متنوعة من الهواتف الذكية. كما ستقدم العلامات التجارية المشاركة هدايا مجانية.

وقال السيد شهيم محمد، مدير لولو السعودية للأسواق الكبرى: «عززّ نجاح لولو بثقة وارتباط عملائنا مما مكّننا من النمو وبذلك يمثل احتفالنا هذا التزامنا بثقة عملائنا وتعبيرًا لشكرنا لهم في جميع عملائنا في المملكة العربية السعودية».